Silvia Ziche a Città di Castello il 14 febbraio

Silvia Ziche arriva a Città di Castello il 14 febbraio per condividere la sua esperienza come autrice di fumetti. La sua presenza deriva dal successo delle sue storie e dalla voglia di mostrare come si creano personaggi e trame che affascinano il pubblico. Durante l’evento, Ziche illustrerà passo dopo passo il processo di trasformazione delle idee in vignette e tavole, coinvolgendo i partecipanti in un confronto diretto.

Silvia Ziche, una delle autrici più amate e influenti del panorama fumettistico italiano, sarà ospite a Città di Castello il 14 febbraio alle ore 10:00, presso l'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Franchetti-Salviani. In dialogo con Rita Petruccioli incontrerà il pubblico in un evento imperdibile per scoprire da vicino il processo creativo di una grande maestra del fumetto. Silvia Ziche è autrice di storie di personaggi di culto come Lucrezia, di tante amate storie della Disney. Pubblica le prime tavole su Linus nel 1987, per poi approdare sulle pagine di Cuore, Smemoranda, Topolino, Comix e Diabolik.