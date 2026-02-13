Pietro Sighel prova a spegnere le polemiche | Non volevo mancare di rispetto a Fontana Siamo professionisti

Pietro Sighel ha scatenato polemiche con alcune dichiarazioni su Arianna Fontana, causando reazioni nella Nazionale di short track. Durante un’intervista a Repubblica, il pattinatore ha messo in discussione il rapporto con la collega, affermando: “Ma chi la conosce? Di sicuro con lei non siamo una squadra, a parte i due minuti e mezzo in pista”. Sighel ha poi cercato di chiarire il suo pensiero, sottolineando che non voleva offendere e che entrambi sono professionisti.

Pietro Sighel ha acceso una polemica in seno alla Nazionale Italiana di short track dopo alcune dichiarazioni rilasciate in un’intervista concessa a Repubblica, in cui evidenziava il proprio rapporto con Arianna Fontana: “ Ma chi la conosce? Di sicuro con lei non siamo una squadra, a parte i due minuti e mezzo in pista “. La valtellinese, che si allena da anni negli USA e che ieri sera ha eguagliato lo storico record di Edoardo Mangiarotti con 13 medaglie ai Giochi, ha replicato nella giornata odierna a Casa Italia: “ Ho letto le dichiarazioni di Pietro Sighel: non meritano neppure una risposta e la mia attenzione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pietro Sighel ha messo in chiaro che, a suo avviso, Arianna Fontana non ha più lo stesso peso nel team.

"Sighel Non merita una risposta sinceramente". Sulle prime, Arianna Fontana, oro e argento nello short track a Milano Cortina, aveva affidato al silenzio la sua replica a Pietro Sighel, compagno di squadra che in un'intervista a Repubblica aveva usato toni du - facebook.com facebook

