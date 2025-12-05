' Una vita da social' | la polizia incontra gli studenti sui rischi del web | FOTO

Si è svolta questa mattina a Caserta l’iniziativa nazionale “Una Vita da Social”, la grande campagna itinerante della Polizia di Stato dedicata alla sensibilizzazione dei più giovani sull’uso corretto e consapevole di internet e dei social network. Un appuntamento particolarmente sentito. 🔗 Leggi su Casertanews.it

News recenti che potrebbero piacerti

Una vita da social added a new photo. - Una vita da social - facebook.com Vai su Facebook

Una vita da social, il progetto della Polizia per sensibilizzare gli studenti all'uso del web - A bordo di un camioncino della Polizia Postale un’aula didattica per approfondire temi fondamentali come cyberbullismo, sicurezza online, tutela della privacy e prevenzione dei rischi in rete ... Segnala rainews.it

“Una vita da social”, a Potenza domani 3 dicembre arriva il truck della Polizia di Stato - La Questura di Potenza informa che il truck del progetto “Una Vita da Social”, la più importante campagna educativa itinerante italiana sulla sicurezza digitale, farà tappa in città mercoledì 3 dicemb ... Da melandronews.it

A Roma le tappe conclusive di “Una vita da social” e “Scuole sicure” - Villa Pamphili a Roma ha ospitato le tappe conclusive di “Una vita da social”, la campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia postale per sensibilizzare i giovani sui rischi e i pericoli ... Segnala poliziadistato.it