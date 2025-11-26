Tempo di lettura: 2 minuti “Forza Italia primo partito della provincia di Caserta è il risultato del grande lavoro che in questi anni è stato fatto sul territorio. Non aver mai spento la luce del partito, aver costruito un movimento giovanile reale e partecipe, aver piano piano rimesso insieme i pezzi di un mosaico che sembrava distrutto riportando nell’alveo di Forza Italia quei dirigenti e quegli amministratori che, per ragioni differenti, avevano temporaneamente fatto scelte diverse, ci ha portato ad essere il partito di riferimento in provincia nonostante la sconfitta del centrodestra. Il merito di questo risultato è di dirigenti che hanno lavorato a testa bassa per questo successo anche quando non era semplice come oggi portare avanti la bandiera di Forza Italia come la nostra coordinatrice provinciale Amelia Forte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Forza Italia primo partito a Caserta, Falco: “Risultato del grande lavoro sul territorio”