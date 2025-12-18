Avellino tutto pronto per la XII edizione del Premio Avv Luigi Amelio
Avellino si prepara a ospitare la XII edizione del prestigioso Premio
Si terrà il 22 dicembre, alle ore 10, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, la dodicesima edizione del Premio “Avv. Luigi Amelio”. Il riconoscimento viene assegnato all’avvocato più giovane iscritto all’albo dei cassazionisti ed è intitolato alla memoria dell’avvocato Luigi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
