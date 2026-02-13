Si rompe tubo del gas durante lite in famiglia salvati dagli agenti fuori servizio

Un tubo del gas si rompe durante una lite tra familiari a San Quirico, mettendo a rischio l’intera abitazione. L’incidente si verifica quando i condomini discutono accesi, e il gas inizia a fuoriuscire, creando una situazione pericolosa. Agenti penitenziari fuori servizio, presenti sul posto per altri motivi, intervengono prontamente, evitando che il problema peggiori.

Avvertiti da un ragazzo, alcuni poliziotti in servizio nel penitenziario di Pontedecimo sono intervenuti mettendo in sicurezza l'abitazione A San Quirico una lite in famiglia ha rischiato di trasformarsi in una tragedia che è stata evitata grazie all’intervento di alcuni poliziotti penitenziari fuori servizio. Gli agenti si trovavano in un bar di San Quirico durante una pausa caffè, quando nel locale ha fatto il suo ingresso un giovane molto agitato che ha riferito come, nella sua casa poco lontano, un parente stava litigando con altri famigliari. Gli agenti, in servizio nel penitenziario di Pontedecimo e nel Centro di prima accoglienza di Genova, sono così immediatamente intervenuti presso l’abitazione del ragazzo, trovando un uomo, poi risultato lo zio del giovane, che stava litigando con la madre e la sorella del ragazzo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su rompe tubo

Al ritorno dalle festività natalizie, gli studenti del Liceo Francesco Redi di Arezzo hanno vissuto un imprevisto a causa di un guasto idraulico.

Ultime notizie su rompe tubo

Argomenti discussi: Si rompe un tubo del riscaldamento, evitata in extremis a Codogno la chiusura delle scuole medie; Si rompe un altro tubo. Il cantiere di Gaia tra ritardi e proteste; Sentono odore di gas ed evacuano la scuola. Blackout al liceo; Tornata l’acqua a Roma Est: disagi per tutta la notte al Prenestino, residenti infuriati.

Durante lite familiare si rompe tubo del gas, agenti penitenziari fuori servizio salvano la situazioneUna violenta discussione familiare ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria tragedia nel quartiere di San Quirico, a Genova, a causa della rottura di un tubo del gas che ha provocato una cop ... primocanale.it

Si rompe tubo del gas durante lite in famiglia, salvati dagli agenti fuori servizioAvvertiti da un ragazzo, alcuni poliziotti in servizio nel penitenziario di Pontedecimo sono intervenuti mettendo in sicurezza l'abitazione ... genovatoday.it

Artigiani di emergenza Un nuovo servizio gratuito per i cittadini A chi non è mai capitato Un tubo che si rompe di domenica, la caldaia che va in blocco la sera, la luce che salta nel momento peggiore, la porta che non si apre quando sei già in ritardo. Son - facebook.com facebook