A dicembre il Mercato raddoppia le date al parco Novi Sad

Per tutto dicembre il Parco Novi Sad si animerà ogni settimana: il Mercato sarà presente sia nei tradizionali lunedì — 1, 8, 15, 22 e 29 dicembre — sia in tutte le domeniche del mese — 7, 14, 21 e 28 dicembre — con gli operatori pronti ad accogliere i visitatori, trasformando il parco in una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it