settimana tra piogge e temporali tregua solo a carnevale

Roma, Giovanni Rossi, 45 anni, è rimasto ferito questa mattina mentre tentava di coprire il suo negozio con un telone durante un temporale improvviso che si è abbattuto sulla capitale. Il forte vento ha scoperchiato la copertura, causando la caduta di alcune tegole e un piccolo principio di incendio, domato rapidamente dai vigili del fuoco. La pioggia battente e i violenti acquazzoni continuano a imperversare su tutta l’Italia, con una breve tregua prevista solo per il Carnevale, prima di un nuovo peggioramento che si annuncia da lunedì.

Roma - Italia ancora alle prese con una fase instabile: maltempo diffuso nel weekend, breve miglioramento domenica e nuovo peggioramento da lunedì. Prosegue sull’Italia una fase instabile e perturbata, con piogge, temporali e un’alternanza di schiarite e nuovi peggioramenti. Dopo un fine settimana caratterizzato da condizioni meteo diffuse di maltempo, una breve pausa è attesa in prossimità del Carnevale, prima di un’ulteriore evoluzione del quadro atmosferico. Per sabato 14 febbraio si prevedono condizioni perturbate su gran parte del Paese. Al Nord precipitazioni diffuse con neve su Alpi e Appennino oltre i 1000 metri; miglioramento in serata sul Nordovest. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

La pioggia non si ferma e il vento si fa sempre più forte nel Sud.

In Italia, questa settimana si preannuncia all’insegna del maltempo.

