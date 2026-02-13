Serie A oggi Pisa-Milan – Diretta

Il Milan torna in campo oggi, venerdì 13 febbraio, dopo la pausa e affronta il Pisa nella partita valida per la 25ª giornata di Serie A. La sfida si svolge in trasferta e sarà trasmessa sia in diretta tv che in streaming. I rossoneri cercano di consolidare la loro posizione in classifica, mentre i toscani vogliono ottenere punti importanti davanti al proprio pubblico.

(Adnkronos) – Torna in campo il Milan. Oggi, venerdì 13 febbraio, i rossoneri sfidano il Pisa – in diretta tv e streaming – nella trasferta della 25esima giornata di Serie A. I rossoneri, che devono recuperare la partita contro il Como, rimandata per la concomitanza della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, sono reduci dalla vittoria contro il Bologna, battuto 3-0 al Dall’Ara, mentre quella di Hiljemark, succeduto a Gilardino sulla panchina toscana, ha pareggiato 0-0 a Verona contro l’Hellas. Il Milan è atteso dal recupero contro il Como mercoledì prossimo, mentre il Pisa sfiderà la Fiorentina al Franchi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Serie A, oggi Pisa-Milan – Diretta Serie A, oggi Pisa-Inter – Diretta Serie A, oggi Pisa-Juventus – Diretta Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. [IN DIRETTA] Pisa-Milan | Serie A 2025/26 | Partita in diretta oggi! Argomenti discussi: Pisa-Milan: le probabili formazioni | Hiljemark: Milan fortissimo, ma noi dobbiamo vincere; Pisa-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Pisa-Milan in Serie A stasera: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming; Verona e Pisa restano al palo: nessun gol e ultimo posto in classifica. Serie A, oggi Pisa-Milan – Diretta(Adnkronos) – Torna in campo il Milan. Oggi, venerdì 13 febbraio, i rossoneri sfidano il Pisa – in diretta tv e streaming – nella trasferta della 25esima giornata di Serie A. I rossoneri, che devono r ... sassarinotizie.com Diretta Pisa Milan/ Streaming video tv: i rossoneri tornano in campo! (Serie A, oggi 13 febbraio 2026)Diretta Pisa Milan streaming video tv: i rossoneri tornano in campo dopo due settimane per sfidare i toscani ancora in piena zona retrocessione. ilsussidiario.net #Pisa- #Milan, le formazioni ufficiali x.com Il Milan è arrivato a Pisa - facebook.com facebook