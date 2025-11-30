Serie A oggi Pisa-Inter – Diretta

Webmagazine24.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Torna in campo l'Inter. I nerazzurri sfidano oggi, domenica 30 novembre, il Pisa in trasferta – in diretta tv e streaming – nella 13esima giornata di Serie A. La squadra di Chivu è reduce dalla sconfitta all'ultimo minuto in Champions League, dove l'Atletico Madrid si è imposto 2-1 al Wanda Metropolitano, mentre nell'ultimo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

serie oggi pisa interPisa-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali - Gara in diretta a pagamento attraverso una normale Smart TV collegata a internet: o via cavo ethernet, o attraverso una ... Secondo fanpage.it

Pisa-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - L'Inter ha perso quattro delle prime 12 gare stagionali in Serie A per la prima volta dal 2022/23 (8V anche in quell'occasione), torneo che chiuse in terza posizione; in quell'occasione i nerazzurri ... Lo riporta sport.sky.it

serie oggi pisa interDIRETTA tredicesima giornata Serie A, gare di domenica: Lecce-Torino 2-1, ora Pisa-Inter LIVE - Diretta tredicesima giornata Serie A, aggiornamenti in tempo reale su Pisa- calciomercato.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Serie Oggi Pisa Inter