Serie A oggi Pisa-Inter – Diretta
(Adnkronos) – Torna in campo l'Inter. I nerazzurri sfidano oggi, domenica 30 novembre, il Pisa in trasferta – in diretta tv e streaming – nella 13esima giornata di Serie A. La squadra di Chivu è reduce dalla sconfitta all'ultimo minuto in Champions League, dove l'Atletico Madrid si è imposto 2-1 al Wanda Metropolitano, mentre nell'ultimo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 13^ giornata #SkySport #SkySerieA Vai su X
1 novembre: l’ultima rete dell’Udinese in questa Serie A prima di oggi. Nel match contro l’Atalanta I friulani erano riusciti a vincere grazie alla rete di Nicolò Zaniolo. Dopo praticamente un mese - con i ko contro Roma e Bologna in mezzo - l’Udinese è tornata a - facebook.com Vai su Facebook
Pisa-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali - Gara in diretta a pagamento attraverso una normale Smart TV collegata a internet: o via cavo ethernet, o attraverso una ... Secondo fanpage.it
Pisa-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - L'Inter ha perso quattro delle prime 12 gare stagionali in Serie A per la prima volta dal 2022/23 (8V anche in quell'occasione), torneo che chiuse in terza posizione; in quell'occasione i nerazzurri ... Lo riporta sport.sky.it
DIRETTA tredicesima giornata Serie A, gare di domenica: Lecce-Torino 2-1, ora Pisa-Inter LIVE - Diretta tredicesima giornata Serie A, aggiornamenti in tempo reale su Pisa- calciomercato.it scrive