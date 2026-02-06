L' Italrugby arriva al Sei Nazioni in grande emergenza

L'Italrugby entra nel Sei Nazioni con molte incognite. La squadra si trova a fare i conti con diverse assenze e problemi fisici, e questa volta il campo sembra più difficile del solito. La preparazione non è stata semplice, e il primo impegno si avvicina senza le condizioni ideali. La nazionale cerca di rimanere concentrata, anche se l’atmosfera è tesa e le sfide sono ormai alle porte.

Sei Nazioni, l'Italrugby parte sabato all'Olimpico contro la Scozia Domani l'Italrugby torna in campo all'Olimpico contro la Scozia, aprendo ufficialmente la nuova edizione del Sei Nazioni 2026. Rugby, gli azzurri al raduno di Verona per il Sei Nazioni La nazionale italiana di rugby si prepara per il Sei Nazioni 2026 con un raduno a Verona, che inizierà domenica 25 gennaio.

