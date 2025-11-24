Scuole chiuse in Toscana per allerta arancione l’elenco dei Comuni
Firenze, 24 novembre 2025 – È ancora maltempo in Toscana. A causa della allerta meteo arancione diramata dalla sala operativa della protezione civile regionale, alcuni Comuni hanno deciso per la giornata di martedì 25 novembre di tenere chiuse le scuole. Altre amministrazioni hanno invece scelto la chiusura di parchi, giardini, impianti sportivi. Ecco tutte le ordinanze: Scuole chiuse, ecco dove. Prato: chiuse tutte le scuole sul territorio comunale e chiusi i mercati rionali e settimanali all'aperto per la giornata di domani martedì 25 novembre: la decisione è stata presa in seguito all'ultimo bollettino di monitoraggio che prevede che la linea temporalesca continui ad interessare la nostra zona di riferimento anche per le prossime ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
