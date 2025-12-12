Scuole dopo un lungo dibattito il liceo Oriani sceglie la settimana corta | sabato a casa dal prossimo anno

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una decisione storica per la scuola di via Cesare Battisti. Il Consiglio d'istituto del Liceo scientifico "A. Oriani" di Ravenna ha ufficialmente approvato ieri l'adozione della settimana corta (che entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico) articolando l'orario delle lezioni su cinque. Ravennatoday.it

