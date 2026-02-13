Scuola arriva il portale degli sconti per il personale | risparmi su abbigliamento prodotti per la casa e hi-tech Ecco come funziona

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha lanciato un nuovo portale degli sconti per il personale scolastico. La causa è offrire ai docenti e al personale delle scuole opportunità di risparmio su vari acquisti quotidiani. La piattaforma permette di ottenere sconti su abbigliamento, prodotti per la casa, tecnologia e servizi per la famiglia, facilitando così la vita di chi lavora nelle scuole. Con questa iniziativa, il ministero punta a sostenere economicamente chi dedica la propria professione all’educazione dei giovani.

Cinema e intrattenimento, ma anche prodotti per la casa, di moda o servizi per la famiglia. Sono alcuni dei settori nei quali il personale scolastico ora può ottenere sconti attraverso una nuova piattaforma digitale attivata dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Non è un aumento di stipendio e non interviene sulle retribuzioni che molti insegnanti continuano a denunciare come insufficienti. È, però, un tassello di welfare integrativo che prova ad alleggerire, almeno in parte, il peso delle spese quotidiane. Si tratta, infatti, di un’infrastruttura digitale che consente di scaricare buoni sconto di entità variabile e di utilizzarli con aziende convenzionate.🔗 Leggi su Open.online

