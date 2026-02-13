Il nome di un uomo di Stato si lega a un episodio ancora avvolto nel mistero: la sua morte sospetta riaccende i dubbi sulle cosiddette “navi a perdere”. La vicenda, avvenuta trent’anni fa, riguarda lo smaltimento di scorie radioattive e le operazioni clandestine di trasporto che ancora oggi lasciano molte domande senza risposta. Nel nuovo episodio del podcast “A chi interessa”, si svelano dettagli poco conosciuti e si esplora il segreto dietro le navi usate come discariche galleggianti per rifiuti pericolosi.

Rifiuti radioattivi, “navi a perdere”, la morte in circostanze sospette di un uomo di Stato. Tanti interrogativi e, a trent’anni di distanza, poche risposte certe. Eppure l’opinione pubblica ne sa molto poco. Non se ne parla. Per questo sono importanti iniziative come quella del podcast “A chi interessa” – ideato e scritto da Maria Vittoria Sparano e prodotto da Giada Pari – per cercare di far luce su alcune delle pagine più buie e poco note della storia del nostro Paese. La notte tra il 12 e il 13 dicembre del 1995 il Capitano di Corvetta Natale De Grazia muore in circostanze misteriose e mai del tutto chiarite. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Scorie tossiche e misteri di Stato: la storia poco conosciuta delle “navi a perdere” nel podcast “A chi interessa”

