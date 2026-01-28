Nel furgone con 257 chili di sigarette di contrabbando l’arrestato patteggia e torna in libertà

Il giovane di 21 anni arrestato due giorni fa con 257 chili di sigarette di contrabbando è tornato libero. Dopo aver patteggiato undici mesi con il beneficio della pena sospesa, ha lasciato il tribunale di Lecce. L’arresto era arrivato quando gli agenti lo avevano fermato nell’area di servizio Q8 sulla statale 613, trovandolo con il carico illegale nel suo furgone. Ora l’indagato può camminare di nuovo per le strade, mentre le forze dell’ordine continuano a indagare sul network del

Ha chiuso il suo conto con la giustizia, il 21enne finito ai domiciliari due giorni fa durante un controllo di polizia nell’area di servizio Q8, a Trepuzzi In particolare, all’esito del controllo, gli agenti della squadra mobile di Lecce avevano rinvenuto 38 scatole e due buste con stecche di noti marchi, prive del contrassegno del Monopolio di Stato, nascoste dietro imballaggi di carta igienica e rotoli di carta. Tutto il materiale era stato sequestrato con due radio ricetrasmittenti. L’imputato, profondamente turbato, ha chiesto scusa per la sua condotta e, attraverso l’avvocato difensore Angelo Ninni, ha chiesto di concordare la pena per lasciarsi alle spalle questa brutta vicenda e ricominciare.🔗 Leggi su Lecceprima.it

