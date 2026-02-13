Scoperte le vere dimensioni di Giove | è più smilzo di quanto si pensava

Giove risulta più piccolo di quanto si pensasse. Gli astronomi hanno scoperto che il gigante gassoso è meno massiccio e meno voluminoso rispetto alle stime precedenti, grazie a una nuova analisi dei dati raccolti negli ultimi decenni. Questa scoperta potrebbe cambiare alcune teorie sulla formazione del nostro sistema solare e sulla storia di Giove stesso.

Giove Rivelato: Il Gigante Gassoso Più Piccolo di Quanto Pensato. Una nuova analisi di decenni di dati ha svelato una sorpresa nel nostro sistema solare: Giove, il più grande pianeta, è leggermente più piccolo di quanto si stimasse. La ricerca, pubblicata su *Nature Astronomy*, ha aggiornato le misure del gigante gassoso, riducendone il diametro equatoriale di circa otto chilometri e rivelando una maggiore piattezza ai poli. Questo studio, condotto da un team internazionale di scienziati guidati dal Weizmann Institute of Science in Israele, apre nuove prospettive sulla formazione ed evoluzione del sistema solare.