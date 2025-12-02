L’occupazione sale ma è molto inferiore a quanto si pensava
L’Istat ha diffuso i nuovi dati sul lavoro: in teoria a ottobre 2025 ci sono stati 75 mila occupati in più rispetto a settembre, ma in pratica ce ne sono 13 mila in meno. La differ. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondisci con queste news
I dati Istat di ottobre raccontano un mercato del lavoro ancora in miglioramento: 75mila occupati in più rispetto al mese precedente e 224mila in più in un anno. Il tasso di occupazione sale al 62,7%, mentre la disoccupazione scende al 6% e quella giovanile s - facebook.com Vai su Facebook
I dati Istat di ottobre raccontano un mercato del lavoro ancora in miglioramento: 75mila occupati in più rispetto al mese precedente e 224mila in più in un anno. Il tasso di occupazione sale al 62,7%, mentre la disoccupazione scende al 6% e quella giovanile s Vai su X