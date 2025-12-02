L’Istat ha diffuso i nuovi dati sul lavoro: in teoria a ottobre 2025 ci sono stati 75 mila occupati in più rispetto a settembre, ma in pratica ce ne sono 13 mila in meno. La differ. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’occupazione sale, ma è molto inferiore a quanto si pensava