Sciopero in Comune a Como sindacati in piazza | Dignità e correttezza per tutti i lavoratori

Mercoledì mattina, i lavoratori del Comune di Como hanno deciso di incrociare le braccia. Alle 9, si sono radunati davanti a Palazzo Cernezzi, lungo viale Lecco, per chiedere più dignità e rispetto sul posto di lavoro. La protesta si è svolta in modo pacifico e con un forte senso di unità, mentre i sindacati hanno ribadito la volontà di difendere i diritti di tutti i dipendenti pubblici. La manifestazione ha attirato l’attenzione di passanti e residenti, che si sono fermati a seguire gli

Mercoledì 11 febbraio, in concomitanza con lo sciopero proclamato dai lavoratori e dalle lavoratrici del Comune di Como, è previsto un presidio dalle ore 9 davanti a Palazzo Cernezzi, lato viale Lecco. L'iniziativa, spiegano i promotori, vuole rendere visibili le ragioni della mobilitazione

