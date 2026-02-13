Schlein, maxi balla sulla sentenza CasaPound Il segretario dei Democratici, Elly Schlein, ha dichiarato che il tribunale di Bari ha stabilito che CasaPound ha tentato di riorganizzarsi come un partito fascista, violando la Costituzione e la legge Scelba, ma questa affermazione si rivela infondata e non corrisponde ai fatti emersi durante il processo.

Il segretario dem: «Il tribunale di Bari ha stabilito che ha tentato di riorganizzare il partito fascista violando la Costituzione e la legge Scelba: ora il movimento va sciolto». Ma non è vero: i militanti sono stati condannati per lesioni e per un reato meno grave. Nel vecchio Partito comunista italiano, composto da dirigenti seri, un corto circuito come quello di ieri non sarebbe mai potuto accadere. Per tutto il giorno i rappresentanti del campo progressista hanno inneggiato alla sentenza storica che certificava la ricostituzione del partito fascista operata in quel di Bari da una banda di (presunti sino al terzo grado di giudizio) sciamannati picchiatori. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Schlein, maxi balla sulla sentenza CasaPound

Il tribunale di Bari ha condannato 12 militanti di Casapound per aver riorganizzato il partito fascista e per aver compiuto lesioni.

