Traffico in Costiera e automobilisti indisciplinati l' associazione Vittime della Strada | Dotare di telecamere la zona dei semafori

In Costiera Amalfitana, il traffico intenso e gli automobilisti indisciplinati causano disagi alle autorità locali. L’associazione Vittime della Strada propone l’installazione di telecamere ai semafori per migliorare la sicurezza e la gestione della viabilità, cercando di ridurre il caos e garantire un passaggio più ordinato sulla SS163.

Traffico e caos in Costiera Amalfitana, a causa dei soliti problemi di viabilità sulla SS163: sono, dunque, stati installati dei semafori in vari punti, per consentire il passaggio in maniera alternata di tutti i mezzi di locomozione. Tuttavia, considerato che in tanti non rispettano i semafori.

Disagi e allagamenti in Costiera tra Sorrento e Piano di Sorrento: automobilisti bloccati - Forti piogge hanno causato disagi e allagamenti lungo la Costiera Amalfitana, in particolare tra Sorrento e Piano di Sorrento. la7.it

Sorrento. Arriva la Fiamma Olimpica, piano traffico straordinario La Fiamma Olimpica arriva a Sorrento e nella sua costiera, si predispone un piano traffico straordinario. A proposito la prefettura di Napoli rende noto che “si è riunito il Comitato Operativo per la - facebook.com facebook

Ausiliare del traffico, seguiamo le indicazioniTra poco l'automobilista lo stava per investire