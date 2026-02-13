Saturno entra in Ariete dal 14 febbraio 2026 | si fanno avanti poteri forti e nuove personalità autorevoli

Il 14 febbraio 2026, Saturno entra nel segno dell’Ariete, portando con sé cambiamenti nelle dinamiche di potere e di autorità. Questo passaggio, che durerà fino ad aprile 2028, fa emergere figure di spicco e rafforza le decisioni più ferme. Durante questo periodo, si notano anche più proteste e richieste di autonomia da parte di chi si sente oppresso. Per esempio, alcune grandi aziende potrebbero adottare nuove strategie per affermarsi, mentre i leader più audaci cercano di consolidare il loro controllo.

Il 26 gennaio 2026, Nettuno entra in Ariete, segnando un periodo che si protrarrà fino al 2039.

Paolo Fox prevede che domani, sabato 14 febbraio 2026, i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine dovranno affrontare alcune sfide legate alle emozioni e alle decisioni sul lavoro, con particolare attenzione alle tensioni che potrebbero emergere nelle relazioni personali.

