Nettuno entra in Ariete dal 26 gennaio 2026 | nascono nuovi ideali innovativi e coraggiosi

Il 26 gennaio 2026, Nettuno entra in Ariete, segnando un periodo che si protrarrà fino al 2039. Durante questi anni, si assisterà a un'apertura verso nuove idee, innovazione e maggiore attenzione ai diritti individuali. Un momento di cambiamenti che invita a riflettere su valori e prospettive future, promuovendo un atteggiamento più coraggioso e consapevole nel percorso collettivo.

Il 26 gennaio 2026 Nettuno entra ufficialmente in Artiete per restarci fino al 2039. Saranno anni di grande apertura mentale all'innovazione e ai diritti di tutti. I segni più coinvolti saranno il Leone, il Sagittario, l'Acquario e i Gemelli.

L'oroscopo della settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026 offre uno sguardo sui principali transiti astrologici, tra cui l'ingresso di Nettuno in Ariete e la Luna Piena in Leone.

Dopo tanti anni Nettuno abbandona il segno dei Pesci ed entra in Ariete il 26 gennaio 2026. Scopri il significato di questo transito che durerà circa 14 anni e che impatto avrà sui 12 segni.

Weekly horoscope about CapricornoUmore che tocca l’ATH a inizio settimana: ti senti soddisfatto e apprezzato.. Nettuno entra in Ariete da lunedì 26/1 e ci starà fino al 2038, segnando un’era in cui il senso di appartenenza viene fuor ... cryptonomist.ch

Bilanci nessuno. Non è anno di bilanci il 2025, ma di movimento. Di movimenti, che continuano. Previsioni… ma guarda, so solo che dopo 165 anni Nettuno rientra in Ariete. L’ultimo ingresso era stato a metà Ottocento. Un pianeta lentissimo entra nel mio seg - facebook.com facebook