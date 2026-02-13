Saronno piange la scomparsa di Giancarlo Consonni, architetto e ideatore di importanti progetti di riqualificazione urbana, perché è morto improvvisamente a causa di un infarto. Consonni aveva lavorato intensamente per dare nuova vita a zone abbandonate della città, come l’area dell’ex Isotta Fraschini, trasformandola in spazi vivibili e moderni. La sua morte rappresenta una perdita per tutti coloro che hanno collaborato con lui e per la comunità locale.

Saronno nel Lutto per Giancarlo Consonni, Architetto e Visionario della Rigenerazione Urbana. Saronno piange la scomparsa di Giancarlo Consonni, figura chiave nella trasformazione dell’area ex Isotta Fraschini e docente di Urbanistica al Politecnico di Milano. L’architetto, noto per la sua sensibilità culturale e intellettuale, si è spento improvvisamente nella giornata di oggi, 13 febbraio 2026, lasciando un vuoto nel panorama urbanistico e culturale del territorio. La sua morte, avvenuta a pochi giorni da un evento pubblico a cui era atteso, ha suscitato profondo cordoglio nell’amministrazione comunale e tra i professionisti che hanno collaborato ai suoi progetti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su giancarlo consonni

Giancarlo Consonni, poeta e urbanista, è morto improvvisamente, e questa perdita ha causato la cancellazione dell’incontro che avrebbe tenuto domenica a Villa Gianetti a Saronno.

Giancarlo, architetto del mito, è un amico, partner e socio che ha condiviso un percorso di passione e creatività.

Ultime notizie su giancarlo consonni

