Sanremo, Elettra Lamborghini ha deciso di rilanciare i pois sui vestiti, puntando su camicie e mini dress con stampe colorate. La cantante, in gara alla kermesse, ha scelto di portare in scena questa tendenza, che aveva già conquistato gli anni ’70, rendendola protagonista del suo look durante le prove ufficiali. È la prima volta che la showgirl italiana sceglie di adottare questa stampa così vistosa, e il suo stile ha subito attirato l’attenzione di fotografi e fan.

I pois sono tornati di moda, su camicie, mini dress e abiti lunghi. A svelarlo è Elettra Lamborghini, regina di tendenze e cantante di gara a Sanremo 2026. Sul palco con Voilà, l’artista porta sul palco dell’Ariston il suo stile unico e sempre al passo coi tempi. E su Instagram si mostra insieme alle Las Ketchup, il trio spagnolo, diventato celebre per la canzone Aserejé, eseguita nella serata dei duetti proprio insieme ad Elettra. Visualizza questo post su Instagram Nello scatto postato sui social le cantanti indossano tutte.i pois! Ma declinati in modo diverso. Dalle camicie ai dress, con il contrasto black&white sono i grandi protagonisti del look della Lamborghini e delle Las Ketchup. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo, Elettra Lamborghini rilancia i pois su camicie e mini dress. Non vediamo l’ora di indossarli

