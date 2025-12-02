Cosa disse davvero Lucio Corsi su Elettra Lamborghini | rispunta il vecchio video su Sanremo

L’inclusione di Elettra Lamborghini fra gli interpreti in gara a Sanremo 2026 ha naturalmente fatto discutere, ma Internet è – come di consueto – andata ben oltre: a ridosso dell’annuncio della partecipazione della cantante alla nuova edizione della kermesse, diversi utenti dei social hanno ripescato un’intervista, rilasciata nel 2020 al sito internet della nota radio milanese Lifegate, in cui Lucio Corsi si scaglierebbe apparentemente proprio contro Elettra Lamborghini, “inadatta” a un palcoscenico del genere. Ma cos’ha detto veramente il fenomeno toscano, secondo al Festival nel 2025 con Volevo essere un duro – durante la chiacchierata, pubblicata peraltro a pochi mesi dalla partecipazione di Lamborghini al suo primo Sanremo, con il brano Musica (e il resto scompare)? “Abbiamo avuto delle bellissime cose negli anni a Sanremo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Cosa disse davvero Lucio Corsi su Elettra Lamborghini: rispunta il vecchio video su Sanremo

Argomenti simili trattati di recente

Shawn Levy, intervistato da Vanity Fair, ricorda cosa gli disse Kathleen Kennedy riguardo al suo film di Star Wars, poi diventato Starfighter: «È stata un’opportunità incredibilmente stimolante. Mi disse: “Voglio che tu faccia un film di Star Wars.” Ovviamente chie - facebook.com Vai su Facebook

"Cosa canteremo sul peschereccio". Lucio Corsi sarà a bordo del Freccia - La prefettura e la questura, in due riunioni tenute nella giornata di ieri con il Comune di Monte Argentario, hanno dato il ... Segnala lanazione.it

Cristiano Ardenzi oggi: cosa si sa davvero del figlio di Ornella Vanoni - Ornella ha raccontato di aver avuto un rapporto complesso con suo figlio Cristiano. Secondo msn.com

Pierdavide Carone: «Quest'anno ho già vinto il mio Sanremo. Lucio Dalla? Il suo ultimo messaggio vale più di qualsiasi disco d'oro» - È un Pierdavide Carone maturo, consapevole e sereno quello che abbiamo incontrato a Sanremo, subito dopo la masterclass dedicata a Lucio Dalla durante il Premio Tenco 2025. Scrive ilmessaggero.it