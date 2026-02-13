Sanremo 2026 | Rai scommette su influencer e showgirl per una copertura social e più dinamica del Festival

Sanremo 2026: Tommaso Zorzi e Giuseppe Giofrè saranno tra i protagonisti della copertura social, scelti dalla Rai per coinvolgere un pubblico più giovane e rendere il Festival più dinamico.

Sanremo 2026: La Rai punta su influencer e volti dello spettacolo per raccontare il Festival. Sanremo 2026 si prepara a una copertura mediatica inedita: la Rai ha schierato influencer e volti noti del mondo dell’intrattenimento, come Tommaso Zorzi e Giuseppe Giofrè, per arricchire la narrazione del Festival. Questa scelta segna un cambiamento significativo nel modo in cui la televisione pubblica italiana affronta la copertura di un evento di tale portata, puntando a intercettare un pubblico più ampio e dinamico. Un nuovo approccio alla narrazione del Festival. La decisione di affiancare ai giornalisti figure provenienti dal mondo dello spettacolo è stata presa da Caterina Balivo e Alberto Matano, i direttori di due delle principali trasmissioni Rai che seguiranno il Festival.🔗 Leggi su Ameve.eu

La finale di Sarà Sanremo, trasmessa in diretta su Rai 1 alle 21.

