Sanremo 2026 Carlo Conti dopo caso Pucci | Ingerenze governo? Abbiamo assoluta carta bianca

Sanremo 2026, Carlo Conti dice che il governo non interferirà: “Abbiamo assoluta carta bianca”. Il conduttore ha commentato così le voci circolate dopo il caso Pucci, precisando che la Rai ha deciso di mantenere piena autonomia nelle scelte del festival, anche dopo le critiche arrivate da alcuni esponenti politici. Conti ha aggiunto che il suo team lavora senza pressioni esterne, e questa libertà è una condizione fondamentale per la buona riuscita dell’evento.

Mancano poco più di dieci giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2026, ma la polemica è sempre dietro l’angolo. Lo sa bene Carlo Conti, che dopo il caso Andrea Pucci, che ha sollevato un polverone perfino a livello politico si prepara ad affrontare la maratona che lo aspetta dal 24 al 28 febbraio. Dice di essere sereno e di dormire tranquillo, che le domande dei giornalisti in conferenza stampa sanno essere pertinenti o più polemiche, ma che tutto fa parte del gioco. “ Sanremo è anche questo: un polverone meraviglioso “, ha affermato in un intervento su Rtl 102.5. I conduttori di ‘Giletti 102. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Carlo Conti ha chiarito di avere totale libertà nelle scelte artistiche, smentendo le voci che lo vedevano influenzato dalla sinistra nel caso Pucci.

