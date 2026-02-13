Sangiustese-Civitanovese | è braccio di ferro

Sangiustese e Civitanovese si affrontano oggi in un match che si trasforma in un vero e proprio braccio di ferro sul campo dello Stadio Comunale di Civitanuova, con le due squadre che cercano di conquistare punti importanti in una partita caratterizzata da un ritmo intenso e da continui scontri a centrocampo.

CIVITANOVA "Stiamo andando bene, l’unico appunto che posso fare è che dobbiamo migliorare la lucidità sotto porta perché non sempre ci capiterà di produrre numerose occasioni. Quindi, bisognerà essere bravi a capitalizzare". È il monito di Mauro Traini (foto), ds della Civitanovese, in vista della sfida di domenica sul campo della Sangiustese (ore 15). "Affronteremo – avverte Traini – una squadra che gioca bene e che ha in rosa qualche giovane importante. La classifica lo sta dimostrando. Andiamo a Villa San Filippo con un gruppo che sta bene mentalmente e fisicamente. Contro il Montefano abbiamo avuto una reazione importante in 10 contro 11 e questo non è da tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

