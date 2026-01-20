Sangiustese Civitanovese più fiduciosa dopo il successo

La recente vittoria della Sangiustese contro la Civitanovese rappresenta un passo importante per la squadra, aumentando la fiducia in vista delle prossime sfide. Pur migliorando la posizione in classifica e recuperando punti, l’ambiente resta cauto, consapevole che il cammino è ancora lungo e richiede attenzione e costanza. Questo risultato costituisce un momento di sollievo, ma non elimina le sfide da affrontare nel prosieguo del campionato.

CIVITANOVA "Questa vittoria ci permette di affrontare con più fiducia la prossima gara e di recuperare qualche punto sulle dirette concorrenti, ma è una tranquillità pur sempre relativa". Daniele Marinelli, tecnico della Civitanovese, frena gli entusiasmi dopo il successo ai danni del Matelica. "Dovevamo vincere e lo abbiamo fatto – spiega l’allenatore rossoblù –, anche mostrando il giusto atteggiamento nei novanta minuti. Un grazie ai tifosi che ci hanno supportato. Già contro K Sport e Fermana avevamo realizzato due buone prestazioni, ma gli episodi non ci avevano girato a favore". La squadra rivierasca ha sbloccato il parziale con Romero sugli sviluppi di un corner, poi ha raggiunto il bis grazie ad un gol di De Arriba su contropiede ben orchestrato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Civitanovese, più scelta. Barone, c’è il transferLa Civitanovese amplia le proprie opzioni con l’arrivo di Franco Barone, classe 2006 proveniente dall’Estudiantes, club di Serie B argentina.

