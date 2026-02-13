San Valentino 2026 | una coppia di portalettere catanesi simbolo di amore e dedizione per Poste Italiane

Dario Fazio e Maria Sorbello, due portalettere di Catania, hanno attirato l’attenzione di Poste Italiane come simboli di passione e impegno per la campagna di San Valentino 2026. La loro lunga esperienza nel servizio postale e il modo in cui consegnano le lettere ogni giorno li hanno resi rappresentanti ideali di cura e dedizione. La scelta di questi due operatori ha coinvolto anche un dettaglio personale: si sono conosciuti proprio sul luogo di lavoro, rafforzando il loro legame con gesti semplici e quotidiani.

Una Storia di Corrispondenze: Dario e Maria, i Portalettere Simbolo di San Valentino 2026. Catania, Sicilia – Dario Fazio e Maria Sorbello, due portalettere catanesi, sono stati scelti da Poste Italiane per rappresentare l’amore e la dedizione nella cartolina di San Valentino 2026. La loro storia, iniziata tra le consegne del centro di Catania Alla Rena nel 2015, racconta di un sentimento nato sul lavoro, di trasferimenti, di una scelta di tornare alle radici e di una famiglia che si allarga con l’arrivo del piccolo Diego. Gli Inizi tra i Casellari Postali. Il loro percorso professionale è iniziato nel cuore di Catania, precisamente nel centro di Alla Rena.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su san valentino

San Valentino 2026: Poste Italiane ha deciso di riscoprire il fascino della cartolina, unendo il Piemonte e lo shopping online in un’operazione che mette in evidenza il design e un puzzle d’amore.

Il giorno di San Valentino, Poste Italiane ha deciso di riscoprire l’amore attraverso una cartolina speciale a Enna, dopo aver ricevuto molte richieste dai clienti.

Ultime notizie su san valentino

Argomenti discussi: Quali sono i locali più romantici per San Valentino 2026, dal fine dining alla pizzeria d’autore; San Valentino 2026: spazio a un romanticismo più moderno e inclusivo; San Valentino 2026 in Calabria: 10 luoghi unici per una fuga d'amore tra alberghi romantici e cucina d’eccellenza; San Valentino 2×1 al museo.

Chiavi e lucchetti Pandora: i simboli di San Valentino 2026Pandora lancia la campagna di San Valentino 2026: protagonisti chiave e lucchetto, cuori e gioielli incidibili. globestyles.com

San Valentino 2026, buona festa degli innamorati: le FRASI più romantiche per gli auguri su Facebook e WhatsAppIl 14 febbraio di ogni anno, in tutto il mondo si celebra San Valentino, la festa degli innamorati. Il nome San Valentino fa riferimento a uno o più santi cristiani martirizzati, ma quello più comun ... strettoweb.com

Cosa preparate per San Valentino Un'idea per voi - facebook.com facebook

San Valentino, caccia ai regali ideali ma low cost ilsole24ore.com/art/san-valent… x.com