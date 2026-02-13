Paolo Sammarco ha annunciato che la squadra si prepara per la partita contro il Verona, a causa degli impegni di campionato. La squadra ha lavorato duramente in allenamento, puntando soprattutto sulla ripresa di alcuni giocatori chiave. Sammarco ha spiegato che al momento non si pensa ancora a un attacco a tre, mentre si sta concentrando sul recupero di alcuni elementi importanti per la sfida di domenica.

In vista della sfida di Serie A tra Verona e Parma, l’allenatore Paolo Sammarco presenta lo stato della squadra, le possibili soluzioni di centrocampo, la gestione degli infortuni e le considerazioni sull’assetto offensivo. I contenuti rispecchiano una preparazione concentrata, con una lettura chiara delle dinamiche tra disponibilità dei giocatori e requisiti tattici della gara. la squadra è impostata per quel modello di gioco, e le caratteristiche dei giocatori disponibili possono modificare le scelte di centrocampo. parma può cambiare assets durante la partita, per cui le opzioni considerate restano allineate alle condizioni del momento e mirano a preservare l’equilibrio di reparto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Sammarco: «La fatica è la chiave delle prestazioni. Attacco a tre? Non ancora, ecco chi torna per Parma-Verona»

Paolo Sammarco, allenatore del Verona, ha annunciato che la squadra dovrà sudare per ottenere un risultato contro il Parma.

Domenica alle 15, lo stadio “Ennio Tardini” si riempirà di tensione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: #ParmaVerona | Le parole di mister Paolo Sammarco; Sammarco: Impatto buono, ma non siamo contenti del risultato ed in parte della prestazione. I tifosi fanno quello che si sentono. Noi non molliamo; Serie A, tra Hellas e Pisa vince la paura | Primo punto per Sammarco e Hiljemark; Verona, Sammarco: Non possiamo essere contenti, ma salvo l'approccio alla gara.

Conferenza stampa Sammarco pre Parma Verona: le sue dichiarazioni verso il match della 25ª giornata di Serie A 2025/26Conferenza stampa Sammarco pre Parma Verona: le sue dichiarazioni verso il match della 25ª giornata di Serie A 2025/26 Paolo Sammarco, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa verso la p ... calcionews24.com

Verona, Sammarco: La mia prima vittoria? Deve arrivare, c'è voglia di riscattoUn campionato fino a qui deludente per il Verona, culminato con l'esonero di Paolo Zanetti: nemmeno il cambio in panchina è sembrato dare. tuttomercatoweb.com

Verso Parma-Hellas Verona: dubbio Lovric tra gli scaligeri x.com

Verso Parma-Hellas Verona: dubbio Lovric tra gli scaligeri - https://sportparma.com/p=214357 - facebook.com facebook