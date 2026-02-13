sallusti e palamara presentano il sistema colpisce ancora

A Sansepolcro, Sallusti e Palamara presentano oggi il libro «Il sistema colpisce ancora», un’opera che analizza i casi di corruzione e favoritismi nel sistema giudiziario italiano, con un focus particolare sulle recenti inchieste che hanno coinvolto politici e funzionari.

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Oggi appuntamento a Sansepolcro, dove . Oggi venerdì 13 febbraio, alle ore 17, presso la Sala Consiliare del Comune di Sansepolcro, si terrà la presentazione del libro «Il sistema colpisce ancora. Come salvare la magistratura italiana dal vizio delle correnti e dalle mani dei politici». All’incontro parteciperanno gli autori Alessandro Sallusti e Luca Palamara, che dialogheranno sui contenuti del volume e sulle criticità strutturali del sistema giudiziario italiano emerse negli ultimi anni. La presentazione del libro sarà anche l’occasione per affrontare i temi al centro del dibattito pubblico sulla riforma della giustizia, in vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026, che prevede, tra gli altri punti, la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente e una revisione dei meccanismi di autogoverno della magistratura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

