Sansepolcro Laga | Sallusti e Palamara presentano Il sistema colpisce ancora

Questa mattina a Sansepolcro Sallusti e Palamara hanno presentato il loro nuovo libro, “Il sistema colpisce ancora”. La presentazione si è tenuta davanti a un pubblico interessato, che ha ascoltato con attenzione le loro parole. Entrambi hanno parlato delle dinamiche di potere e delle ingiustizie che, secondo loro, continuano a segnare il sistema giudiziario italiano. La discussione si è concentrata anche sulle recenti rivelazioni e sui casi più controversi degli ultimi anni.

Arezzo, 7 febbraio 2026 – . Venerdì 13 febbraio, alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Sansepolcro, si terrà la presentazione del libro "Il sistema colpisce ancora. Come salvare la magistratura italiana dal vizio delle correnti e dalle mani dei politici". All'incontro parteciperanno gli autori Alessandro Sallusti e Luca Palamara, che dialogheranno sui contenuti del volume e sulle criticità strutturali del sistema giudiziario italiano emerse negli ultimi anni. La presentazione del libro sarà anche l'occasione per affrontare i temi al centro del dibattito pubblico sulla riforma della giustizia, in vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026, che prevede, tra gli altri punti, la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente e una revisione dei meccanismi di autogoverno della magistratura.

