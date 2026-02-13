Salento abusi sessuali sulla figlia dodicenne | indagato il padre

Il padre del Salento è sotto indagine per aver molestato la figlia di 12 anni per quasi tre anni, sfruttando il fatto che la madre era spesso assente. La polizia ha trovato prove che collegano l’uomo alle accuse, dopo aver ascoltato anche alcune testimonianze della bambina. La famiglia vive in una piccola comunità dove ora tutti sono scioccati da quanto accaduto.

Per un periodo di circa tre anni avrebbe abusato della figlia 12enne approfittando dell'assenza della madre. Un uomo di 31 anni di nazionalità straniera ma residente in un Comune della provincia di Lecce è stato indagato con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Le sue due figlie, intanto, sono state trasferite in una struttura protetta, mentre è in corso da parte delle autorità una valutazione sull'eventuale sospensione della potestà genitoriale. Nei giorni scorsi la presunta vittima degli abusi è stata ascoltata nel corso di un incidente probatorio nella sala protetta della Procura del Tribunale per i minorenni di Lecce, alla presenza del giudice per le indagini preliminari Marcello Rizzo, del pubblico ministero titolare delle indagini Rosaria Petrolo e dei legali delle parti in causa, l'avvocato Roberto Stanislao per l'indagato e l'avvocato Antonio Palumbo, nominato dall'avvocato curatrice Rossella Scalone, per la minore. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

