Ryanair nuova base in Marocco e da aprile più voli anche per Bergamo
Ryanair annuncia l'apertura di una nuova base a Rabat, la quinta in Marocco, ampliando così la sua presenza nella regione. A partire da aprile, la compagnia offrirà collegamenti anche da Bergamo e Pisa, rafforzando la rete di voli tra Italia e Marocco. Questa iniziativa consente di scegliere tra nuove destinazioni e opportunità di viaggio, mantenendo un’offerta competitiva e accessibile per i passeggeri.
LA NOVITÀ. La compagnia aerea irlandese apre la sua quinta base in Marocco, all’aeroporto di Rabat. Voli da aprile con Bergamo e Pisa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
