Ryanair nuova base in Marocco e da aprile più voli anche per Bergamo

Ryanair annuncia l'apertura di una nuova base a Rabat, la quinta in Marocco, ampliando così la sua presenza nella regione. A partire da aprile, la compagnia offrirà collegamenti anche da Bergamo e Pisa, rafforzando la rete di voli tra Italia e Marocco. Questa iniziativa consente di scegliere tra nuove destinazioni e opportunità di viaggio, mantenendo un’offerta competitiva e accessibile per i passeggeri.

Rayanair, nuova base in Marocco - Con un investimento di 200 milioni di dollari, Ryanair apre una nuova base a Rabat, operativa dal prossimo aprile. ilmessaggero.it

Ryanair apre una nuova base in Marocco: voli anche per Pisa e Bergamo - Ryanair amplia la propria presenza in Marocco con l’apertura di una quinta base nel Paese, all’aeroporto di Rabat, che diventerà operativa a partire dal ... gonews.it

NUOVA ROTTA: PALERMO - BRATISLAVA Seconda novità W!ZZ oggi a Palermo: Bratislava. Anche questa in concorrenza con Ryanair ma tratta almeno apparentemente più debole rispetto a Varsavia. In overlap a breve anche con Trapani dove Ryanair tor - facebook.com facebook

