Daniele Rugani, ex difensore della Juventus, non figura tra i convocati della Fiorentina per la partita contro il Como, perché ancora alle prese con problemi fisici. La squadra ha deciso di non rischiarlo, anche se l’allenatore Vanoli sperava di poterlo schierare. Rugani sta lavorando per recuperare, ma non è ancora in forma per giocare. La sua assenza pesa in difesa, dove i viola cercano alternative.

Rugani Fiorentina, l’ex difensore bianconero ancora out dai convocati di Vanoli per la sfida col Como a causa dei guai fisici. L’inizio della nuova avventura di Daniele Rugani lontano da Torino si sta rivelando decisamente più complicato del previsto, trasformandosi in un percorso a ostacoli che tiene in apprensione anche la dirigenza della Vecchia Signora. Il difensore centrale, che ha lasciato la Juventus lo scorso gennaio per cercare maggiore continuità e rilanciarsi in una piazza ambiziosa come Firenze, è stato nuovamente escluso dalla lista dei convocati. Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, non potrà contare su di lui per la delicata sfida di campionato contro il Como, confermando come i problemi fisici che lo stanno tormentando nelle ultime settimane non siano ancora stati smaltiti del tutto dallo staff medico viola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rugani Fiorentina, l’ex difensore della Juve ancora fermo ai box: Vanoli lo esclude dai convocati! La decisione

La Fiorentina lavora per rinforzare la difesa e pensa a Rugani.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Perché Rugani non gioca Fiorentina-Torino: infortunio, scelta tecnica o squalifica? È in panchina? il motivo dell'assenza; Fiorentina, l’effetto Paratici non allenta le tensioni: giallo Rugani, Kean sotto attacco, le accuse di Flachi; Alla Juve una vergogna: Paratici su squalifica e Fagioli, la frase infiamma la Fiorentina; Rivoluzione viola: come cambia la Fiorentina di Vanoli con l’ex Juventus.

Fiorentina, Rugani e Gudmindsson non convocati per Como. Rinviato il debutto dell'ex JuveLa Fiorentina si prepara alla trasferta sul campo del Como, gara in programma domani alle 15 allo stadio Sinigaglia e inserita nel calendario della 25ª giornata di Serie A. In ... tuttojuve.com

M.Serena: Fiorentina altalenante. Rugani è sottovalutato ma può dare una grande manoL’ex difensore Michele Serena, oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per analizzare il momento della Fiorentina, alle prese con una stagione complicata. Le ... tuttojuve.com

#Rugani-#Fiorentina non decolla L’ex #Juve ancora ai box - facebook.com facebook

Ufficiale #Rugani alla #Fiorentina Il comunicato del club x.com