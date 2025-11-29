Infortunio Rugani | il difensore è ancora ai box quando potrà tornare a disposizione di Spalletti La data cerchiata in rosso alla Continassa

Infortunio Rugani, il centrale dovrà stare ancora fermo ai box: servono almeno due settimane, l’obiettivo è tornare in campo entro fine dicembre. L’emergenza difensiva in casa Juventus continua a tenere banco e, nonostante qualche spiraglio di luce per alcuni elementi, per altri il tunnel sembra essere ancora piuttosto lungo. È il caso di Daniele Rugani. Il difensore centrale, che ha saltato le ultime uscite inclusa la trasferta vittoriosa di Bodo in Champions League, non sarà a disposizione di Luciano Spalletti nell’immediato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i tempi di recupero per l’ex Empoli si sono dilatati, costringendo lo staff medico della Vecchia Signora a stilare una nuova tabella di marcia improntata alla massima cautela. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Rugani: il difensore è ancora ai box, quando potrà tornare a disposizione di Spalletti. La data cerchiata in rosso alla Continassa

