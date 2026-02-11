Allerta Meteo a Messina ordinanza del comune | le decisioni del sindaco su scuole

Il sindaco di Messina ha firmato un’ordinanza per chiudere le scuole domani, a causa dell’allerta meteo. Sono in arrivo raffiche di vento fino a 130 kmh e mareggiate che interesseranno il Tirreno. Le autorità invitano cittadini e famiglie a mantenere alta l’attenzione e a seguire gli aggiornamenti.

Messina si prepara ad affrontare un'ondata di maltempo che vedrà raffiche di maestrale fino a 130 kmh e mareggiate lungo il tirreno. Il sindaco Federico Basile ha emesso un'ordinanza che prevede la chiusura di ville e cimiteri comunali dalle ore 12:00 di giovedì 12 febbraio fino alle ore 24:00 di venerdì 13 febbraio, oltre alla sospensione di tutte le manifestazioni all'aperto. L'amministrazione comunale ha attivato il Codice di Protezione Civile per garantire la sicurezza dei cittadini. L'allerta meteo, di colore arancione, ha portato il Comune di Messina a convocare il Comitato di Protezione Civile per valutare i rischi e adottare le misure necessarie.

