Ritrovata dopo l’ennesima fuga, la giovane sta bene. È stata trovata a Trieste, dove si era allontanata dalla comunità di Opicina, dove vive da alcuni mesi, motivata forse dal desiderio di tornare a Mogliano Veneto.

La sedicenne è stata ritrovata nella serata di ieri 12 febbraio. A diramare l'annuncio era stata la prefettura di Treviso È stata ritrovata la sedicenne di Mogliano Veneto ma domiciliata in una comunità per minori di Opicina. La ragazzina, all'ennesimo allontanamento dalla struttura, è stata ritrovata nella serata di ieri 12 febbraio. Sta bene. L'annuncio di scomparsa era stato diramato dalla prefettura di Treviso lo scorso 11 febbraio, dopo la fuga dalla struttura in Carso. Si tratta, come detto, dell'ennesimo allontanamento. TriestePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Triesteprima.it

