Nomisma una famiglia su due considera il calore a biomassa in alternativa al gas

Secondo i dati di Nomisma, una famiglia su due in Italia considera il riscaldamento a biomassa come alternativa al gas, in risposta ai rincari energetici che hanno aumentato la preoccupazione per le spese domestiche. A differenza di altri sistemi, molti scelgono la biomassa perché la trovano più economica e più facile da gestire, specialmente nelle zone dove il gas naturale è meno accessibile.

In un contesto caratterizzato dalle preoccupazioni sui rincari dei costi energetici i sistemi di riscaldamento a biomassa diventano un'opzione a cui sempre più famiglie italiane guardano con favore. Legna e pellet sono realtà già diffuse, rappresentando un mercato strutturato, con una famiglia su 4 che le utilizza per riscaldarsi, soprattutto nelle aree rurali, e in piccoli comuni. La biomassa evoca calore, comfort, sostenibilità e qualità della vita, ed è percepita come più conveniente e più sostenibile del gas. Per questo oltre il 50% delle famiglie prenderebbe in considerazione l'installazione di un impianto a biomassa, puntando soprattutto sul pellet come combustibile più desiderato.