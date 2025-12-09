Infortunio Leao Milan in ansia | ecco cosa filtra sulla sua presenza in Supercoppa

Pianetamilan.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attaccante portoghese Rafael Leao è uscito per un infortunio (problema muscolare all'adduttore destro) al 31' di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 poi vinta in rimonta dai rossoneri. Ci sarà giovedì? Le news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

infortunio leao milan in ansia ecco cosa filtra sulla sua presenza in supercoppa

© Pianetamilan.it - Infortunio Leao, Milan in ansia: ecco cosa filtra sulla sua presenza in Supercoppa

Argomenti simili trattati di recente

infortunio leao milan ansiaMilan, Leao ko ma in due possono rientrare: cosa filtra per il Sassuolo - Tanta ansia per l’infortunio di Leao nella sfida di ieri sera col Torino: Allegri però potrebbe ritrovare due pedine fondamentali ... Scrive spaziomilan.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Leao Milan Ansia