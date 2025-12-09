Infortunio Leao Milan in ansia | ecco cosa filtra sulla sua presenza in Supercoppa
L'attaccante portoghese Rafael Leao è uscito per un infortunio (problema muscolare all'adduttore destro) al 31' di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 poi vinta in rimonta dai rossoneri. Ci sarà giovedì? Le news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
