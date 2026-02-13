Rigutino il lupo esce dalla siepe e fa l’abbonamento al quagliodromo

Un lupo di Rigutino ha deciso di uscire dalla siepe e si è diretto al quagliodromo, dove ha fatto un abbonamento. La scena ha attirato l’attenzione dei residenti, che hanno visto l’animale comportarsi come un appassionato di caccia. La presenza del lupo in zona ha suscitato preoccupazioni tra chi vive nel quartiere, ormai abituato a incontri insoliti con la fauna locale.

Questo articolo usa ironia e linguaggio vernacolare per commentare fatti reali.? FONTE Comunicato stampa Emergenza Lupo Arezzo Martedì 10 febbraio 2026, ore 11.30: al quagliodromo di Rigutino si consuma il solito capolavoro all'italiana. Daniele (nome vero, adrenalina vera) libera Bianca, setter inglese, per due girate "da brava", quelle che dovrebbero finire con una carezza e due fischi. E invece finisce con un lupo che sbuca da un campo incolto come l'amministratore di condominio quando ti vede cambiare la serratura. Bianca vede "un cane grosso". Il lupo vede "pranzo veloce". E siccome la natura è pratica e non fa i comunicati stampa, zac: presa alla gola.