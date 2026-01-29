A Riccione weekend di puro benessere | arte campionati di danza e nuoto Qi Gong

Riccione si anima con un fine settimana dedicato a sport e benessere. La città si riempie di eventi: arte, campionati di danza e nuoto, e sessioni di Qi Gong per chi cerca relax e movimento. Le strade si riempiono di persone che vogliono divertirsi e prendersi cura di sé.

Riccione si prepara a vivere un fine settimana all'insegna dello sport e del benessere, con iniziative pensate per tutti i gusti. Dalla nuova inaugurazione del centro culturale MArCo alle spettacolari performance dei Campionati Italiani di danza sportiva e nuoto artistico, fino agli appuntamenti dedicati al Qi Gong e alla meditazione all'aria aperta, la città offre un'opportunità unica di partecipare a esperienze che spaziano dall'arte alla disciplina fisica, dalla cultura alla ricerca interiore. Sabato 31 gennaio alle 18, Marco Morosini inaugura il suo nuovo spazio MArCo – Morosini Arte Contemporanea in viale Gramsci, 1.

