Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha annunciato che il club investirà in un nuovo stadio nel quartiere di Fuorigrotta, spiegando che questa scelta mira a garantire un aumento dei ricavi e a rafforzare la trasparenza economica, dopo le recenti inchieste che hanno coinvolto alcune società sportive italiane.

"> NAPOLI – Legalità e fatturato, con lo stadio come baricentro del futuro. È questa la linea ribadita da Aurelio De Laurentiis nella sua audizione davanti alla Commissione Antimafia, come raccontano Marco Azzi e Pasquale Tina su Repubblica Napoli. Un intervento durato 45 minuti, convocato nell’ambito dei lavori dell’XI Comitato sulle infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive. Secondo quanto riportato da Marco Azzi e Pasquale Tina su Repubblica Napoli, il presidente azzurro ha escluso pressioni illecite sul club, sia in passato che nel presente, assicurando che il Napoli è sempre stato attento a evitare condotte a rischio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: Il Napoli punta su un nuovo stadio “Garanzia per fatturato e legalità”

Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a un intervento chirurgico in una clinica di Posillipo.

Contenuti correlati

Presentato il progetto del nuovo stadio Maradona

Argomenti discussi: Napoli all’esame Genoa, tre punti per la Champions. Conte ritrova Rrahmani ma l’emergenza resta; Cos’è la potestà genitoriale e come il Napoli ha strappato Milton Pereyra al Boca Juniors; Napoli con gli uomini contati, ma la coppa Italia è un obiettivo. Maradona esaurito per il Como; Coppa Italia, il Como elimina il Napoli ai rigori. Conte sull'arbitraggio: Tutti si lamentano.

Repubblica: Napoli, operazione lampo per Di Lorenzo: il capitano punta il rientro a marzoOperazione lampo per Giovanni Di Lorenzo, che nella serata di ieri è finito sotto i ferri in una clinica panoramica sulla collina di Posillipo. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, l’interve ... napolipiu.com

Dichiarazioni choc del Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola #Gratteri: “Al referendum sulla giustizia voteranno per il 'No' le persone perbene, quelle che credono che la legalità sia importante per il cambiamento. Voteranno per il 'Sì' gli indagati, gli im - facebook.com facebook

Napoli, Conservatorio San Pietro a Majella: Panariello rieletto presidente x.com