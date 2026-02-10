motorola razr 2025 prezzo scende a 649 dollari

Il prezzo del Motorola Razr 2025 cala a 649 dollari, rendendolo più accessibile per chi cerca un telefono a conchiglia. Il dispositivo si presenta come una delle scelte più convenienti sul mercato, con prestazioni che soddisfano le esigenze di chi lo acquista.

il motorola razr 2025 si posiziona come la scelta di riferimento nel mercato dei telefoni a conchiglia, offrendo un prezzo particolarmente interessante e prestazioni adeguate al segmento. si segnala un taglio di prezzo di 50 dollari sul modello base, portando il costo a 649 dollari. rispetto al Galaxy Z Flip 7 FE, la proposta di motorola risulta circa 300 dollari in meno, offrendo un ingresso competitivo nel mondo degli smartphone pieghevoli. motorola razr 2025: prezzo, specifiche e colorazioni. prestazioni e hardware. al cuore del dispositivo campeggia un MediaTek Dimensity 7400X, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Motorola Razr 2025 Series US market

