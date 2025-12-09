L’ascesa delle transazioni online sicure | il futuro dei pagamenti digitali in Italia

Negli ultimi anni, i pagamenti digitali in Italia sono cresciuti tantissimo. Nel primo semestre del 2024, il valore delle transazioni con carta ha superato i 223 miliardi di euro. Questo è un aumento dell’8,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Anche il numero di transazioni digitali è cresciuto molto. Sono arrivate a circa 5,2 miliardi, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

