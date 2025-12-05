Bambino investito mentre va a scuola

Perugiatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ricoverato a Terni il bambino investito da un automobilista nella mattinata di giovedì 4 dicembre a Spoleto. Il piccolo, ricostruisce il Messaggero Umbria che ha riportato la notizia, è in via precauzionale in Rianimazione e in prognosi riservata. Le lesioni riportate vengono giudicate non. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

bambino investito mentre scuolaInveste un bambino di 6 anni davanti a una scuola e scappa, il piccolo muore sul colpo: pirata della strada 84enne identificata - Quando il piccolo Caleb Wesley, 6 anni, è stato investito perdendo tragicamente la vita, lo scorso 27 marzo, l'auto che lo ha colpito sulla Bannockburn- Riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Bambino Investito Mentre Scuola