Questa dieta vegana ha ridotto l’insulina del 30% nel diabete di tipo 1

Marco Bianchi, 35 anni di Milano, ha iniziato una dieta vegana a basso contenuto di grassi senza restrizioni su calorie o carboidrati, e in poche settimane ha notato una riduzione del 30% nel suo fabbisogno di insulina.

L'insulina è l'ormone che consente al glucosio, cioè lo zucchero presente nel sangue, di entrare nelle cellule muscolari e nel fegato per essere utilizzato come fonte di energia. Nelle persone con diabete di tipo 1 il pancreas non produce quantità sufficienti di insulina. Per questo motivo la somministrazione quotidiana è indispensabile per mantenere la glicemia sotto controllo. Tuttavia, alcuni pazienti sviluppano anche una forma di resistenza all'insulina. In questi casi le cellule non rispondono in modo adeguato all'ormone e il glucosio resta nel circolo sanguigno invece di essere assorbito correttamente.