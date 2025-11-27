La dieta vegana nei primi anni di vita? Possibile ma solo se seguita da un medico | il parere del pediatra
Alcune famiglie decidono di cambiare in modo estremo stili di vita, dal tipo di casa all’alimentazione come quella vegana. Ma una domanda resta sempre la stessa: come si garantisce la crescita sana di un bambino quando si adottano scelte alimentari o abitative molto diverse da quelle comuni? La cronaca recente della famiglia che viveva in un casolare isolato nel bosco a Palmoli, nel Chietino, con tre figli piccoli, alimentazione rigorosamente vegetale, bagno a secco e istruzione domestica non verificata, ha riacceso un dibattito che spesso rischia di ridursi a uno scontro tra ideologie. Al di là di questo caso, l’interesse è capire come certe scelte – quando diventano estreme o non accompagnate dal supporto medico – possano incidere sulla nutrizione, sulla crescita e sulla relazione del bambino con la famiglia e con i pari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
